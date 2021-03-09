Мэрия Томска заключила контракты по благоустройству города на 152 млн рублей

Томск, 9 марта. Порядка 152 млн рублей выделено на благоустройство общественных пространств города Томска в 2021 году. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Департамент дорожной деятельности и благоустройства завершил процедуру отбора организаций, которые в этом году будут приводить в порядок парки и скверы в рамках национальной программы «Жилье и городская среда». Контракты на проведение работ были заключены муниципалитетом с семью организациями.

По планам департамента, работы будут проводиться в знаковых местах города — Лагерный сад, Михайловская роща и сквер Воинов-интернационалистов. Также будут благоустроены скверы на пересечении пр. Фрунзе и ул. Л. Толстого, у домов 10-12 в пос. Светлом, сквера Памяти по пр. Ленина, 44 и парке томских ученых в мкр. Наука.

Отмечается, что за каждой организацией закрепился один объект. Это позволит подрядным организациям выполнить работу качественно и в срок. Администрация города включила в договор обязательное условие — строительный контроль будет осуществлять муниципальное бюджетное учреждение «Центр технического надзора».

Ранее ФАН сообщал, что томские волонтеры работают над созданием в городе новых общественных пространств. В 2020 году в группе добровольцев работало порядка 40 человек — студенты ТГАСУ, ТГУ, а также активные горожане.