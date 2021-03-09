Принц Гарри рассказал, что они с Меган Маркл покинули Британию из-за расизма СМИ

Лондон, 9 марта. Принц Гарри заявил, что расизм со стороны прессы просочился в общество, и это побудило его с женой Меган Маркл покинуть Великобританию.

Принц Гарри в ходе интервью с телеведущей Опрой Уинфри рассказал, что британские таблоидные СМИ фанатичны и создают «токсичную среду» контроля и страха. По его мнению, Чарльз, принц Уэльский, должен смириться с этим. Общество редакторов заявило, что СМИ не фанатичны и держат богатых и влиятельных в ответе. Об этом рассказал британский телеканал BBC.

Герцогиня Сассекская Меган Маркл заявила, что социальные сети сделали отношения с прессой похожими на «Дикий Запад», и подчеркнула, что пресс-служба королевской семьи не смогла защитить ее и Гарри от неправдивых историй.

Когда Опра спросила герцога Сассекского, покинула ли пара Великобританию из-за расизма, он ответил, что это была основной причиной. По словам принца Гарри, его друг из СМИ предупредил, что Британия очень фанатична, с чем он не согласился.

«Великобритания не фанатична, британская пресса фанатична, особенно таблоиды. Но, к сожалению, если источник информации изначально коррумпирован, проявляет расизм или предвзят, то это накладывает отпечаток на общество», — подытожил принц Гарри.

В долгожданном интервью с Опрой Гарри и Меган затронули целый ряд глубоко личных тем, включая расизм, личное психическое здоровье, свои отношения со средствами массовой информации и поведение королевской семьи. Двухчасовое интервью транслировалось 8 марта в США и было показано в Великобритании на ITV.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщило, что почти половина британцев осудила интервью принца Гарри и Меган Маркл.