Тренер Мишин рассказал о главном поражении в жизни Плющенко

Москва, 9 марта. Главное поражение в жизни фигуриста Евгения Плющенко стало определяющим в его карьере. Подробнее об этом рассказал его тренер Алексей Мишин в эфире программы «Судьба человека».

Плющенко сильно поразило столкновение с Алексеем Ягудиным на Олимпиаде в 2002 году. Тогда он взял серебро, уступив золото сопернику, напомнил Мишин в интервью Борису Корчевникову.

«Он чуть не умер после этого поражения, слег с температурой за 40 — вот такое было переживание. И у меня тоже было очень сильное переживание. Это было главное поражение его жизни, я называю его конструктивным. Из-за него Женя остался в спорте и реализовал свою мечту в достижении высшего спортивного титула», — пояснил тренер.

Мишин также вспомнил, как на Олимпийских играх в Сочи в 2014 году Плющенко пришлось покинуть лед в последний момент из-за обострения ранее полученных серьезных травм спины.

В эфире программы Мишин также рассказал о своем первом тренере по фигурному катанию Игоре Москвине. Ему он обязан победой на Чемпионате СССР, считает Мишин.