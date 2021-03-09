Певец Пенкин рассказал, сколько платит за газ в загородном доме

Москва, 9 марта. Популярный певец Сергей Пенкин удивил зрителей программы «Звезды сошлись» суммой за газ в своем загородном доме. По его словам, ежегодно приходится отдавать 300 тысяч рублей.

Музыкант, если привести его в ЖЭК, «будет кричать, как на необитаемом острове». Артист признался, что ничего не понимает в этой системе, а оплатой услуг ЖКХ у него занимается специальный человек.

Пенкин живет в загородном доме, расположенном «в хорошем месте». Его соседи люди не бедные.

«В загородном доме стало за газ в последнее время большая сумма — 260 или 300 тысяч рублей в год. У меня в подвале концертный зал. И дом большой. Его надо обогревать. Все это накапливается. Я плачу частями. Я никогда не жаловался, но коммунальщики должны понимать, что у артистов заканчивается «подушка безопасности». Приходится сокращать водителя и охрану», — сказал 60-летний артист в эфире программы.

Звезда недавно жаловался на соседей, который затопили его квартиру. Артисту пришлось сделать дорогостоящий ремонт. Неприятная ситуация произошла в трудные для Пенкина времена. Он намерен обратиться в суд, чтобы обязать соседей оплатить расходы по ремонту квартиры.