Тренер Мишин рассказал, чего ему стоило завоевать сердце жены Татьяны

Москва, 9 марта. Будущая жена тренера Алексея Мишина Татьяна была будто «из мрамора или гранита», так трудно было ее добиться. Как ему это удалось, он рассказал в эфире программы «Судьба человека».

Будущая фигуристка с детства считалась перспективной, поэтому ее было решено отправить в Москву тренироваться к звезде фигурного катания Виктору Кудрявцеву, однако их отношения не сложились. Так Татьяна переехала в Петербург, где попала к Мишину. Их разница в возрасте составила 14 лет.

«Перейдя тренироваться к Алексею, я многому у него научилась, произошел большой сдвиг в моей спортивной карьере. В 1973 году я стала чемпионкой СССР», — поделилась Татьяна в интервью Борису Корчевникову.

Сам Мишин сравнивает их отношения с любовью между Пигмалионом и статуей Галатеей. По его словам, Татьяна была «словно из мрамора или гранита», недоступной. В итоге ему удалось убедить девушку, что его чувства и намерения серьезны. В этом году пара празднует 45 лет совместной жизни.

Тренер в эфире программы также рассказал о своих первых коньках. В этом году Мишин отметил 80-летие, а впервые на лед он встал 70 лет назад.