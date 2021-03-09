Губернатору Нью-Йорка грозит импичмент из-за обвинений в домогательствах

Нью-Йорк, 9 марта. Губернатору Нью-Йорка Эндрю Куомо хотят вынести импичмент из-за сексуальных домогательств и неподобающего поведения.

Из-за обвинений в адрес Куомо республиканцы в законодательном собрании штата Нью-Йорк хотят внести резолюцию об импичменте. Губернатор потерял доверие и больше н может занимать руководящую должность, сообщил лидер республиканского меньшинства в заксобрании Уилл Баркли в своем Twitter-аккаунте.

Также Куомо обвиняли в неразглашении информации о реальном числе умерших от коронавируса в домах престарелых Нью-Йорка, что говорит о его некомпетентности. Однако в центре внимания находится скандал с домогательствами. Его обвинили сразу несколько женщин.

Ранее президент Парагвая Марио Абдо объявил об отставке всего кабинета министров на фоне массовых протестов из-за резкого роста заболеваемости COVID-19. Демонстрации не прекращаются, отмечает TeleSur, — участники акций требуют импичмента главы государства.