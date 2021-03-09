Тренер Мишин рассказал о воспитании юных фигуристов и собственных детей

Москва, 9 марта. Тренер по фигурному катанию Алексей Мишин и его жена, чемпионка СССР Татьяна в эфире программы "Судьба человека" рассказали о том, как тренерская работа сказалась на их детях.

Татьяна Мишина (в девичестве Оленева) рассказала ведущему передачи Борису Корчевникову, что, перейдя тренироваться к будущему супругу, многому научилась. В ее спортивной карьере «произошел большой сдвиг» и в 1973 году Мишина стала чемпионкой СССР.

Сблизились будущие супруги позже, когда оба перешли на тренерскую работу и тренировали общую группу. Чета наставников воспитала много чужих детей, но на собственных сыновей у тренеров времени не хватало. По словам Мишина, семье очень помогала мать супруги.

Интересно, что сыновья легендарных тренеров начинали заниматься фигурным катанием, но позже увлеклись теннисом.

«Мы очень рады, что наши сыновья состоялись как хорошие теннисисты. Оба – мастера спорта, оба пользуются авторитетом как тренеры, и для обоих теннис — это профессия», — подчеркнула Татьяна Мишина.

Ранее Мишин рассказал о том, как с Тамарой Москвиной выиграл Чемпионат СССР. В парное катание он перешел благодаря тренеру Игорю Москвину.