Роскомнадзор потребовал заблокировать Telegram-боты, собирающие данные россиян

Москва, 9 марта. Роскомнадзор призвал администрацию Telegram заблокировать собирающие данные россиян чат-боты.

Такая деятельность нарушает закон о защите персональных данных, а использование ботов — права субъектов данных. Ведомство обратилось к правоохранителям, чтобы найти злоумышленников, передает «Коммерсантъ» со ссылкой на ведомство.

На данный момент в Telegram есть десятки ресурсов, которые собирают информацию из открытых баз данных в Интернете, а потом перепродают ее. Администраторам ботов грозит административная или уголовная ответственность, если данные были получены из закрытых источников.

4 марта пользователи Telegram пожаловались на перебои в работе мессенджера. У 87% пользователей возникли проблемы с подключением к мессенджеру. Сообщения не смогли отправить 12% пользователей.