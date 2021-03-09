Тимаков рассказал, когда Россия придет в норму после коронавируса

Москва, 9 марта. Ситуация с COVID-19 в России может начать приходить в норму к лету.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что число заболеваний коронавирусом может увеличиться в середине весны и начать снижаться в конце мая. Об этом сообщают РИА Новости.

«К лету будет стабилизироваться», — заявил врач.

Заразившиеся коронавирусом дети перестают быть заразными через десять дней. Об этом ранее рассказал главный Евгений Тимаков. Обычно вирус выделяется у детей на протяжении месяца, но уже через десять дней они перестают быть опасными для окружающих. Выделение вируса не говорит о том, что человек может заразить других