Мишин рассказал об особенностях своих тренировок с Плющенко

Москва, 9 марта. Будущий олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко попал к Алексею Мишину в совсем юном возрасте. Об этом сам тренер рассказал в эфире программы «Судьба человека».

Мишин действовал в соответствии со своим главным принципом — соблюдением дистанции между тренером и фигуристом, несмотря на юный возраст Плющенко.

«Тренер не должен быть как отец, как друг, брат, есть-пить вместе», — пояснил Мишин в интервью Борису Корчевникову.

Плющенко попал к Мишину в возрасте 11 лет. Тренер был убежден в таланте ученика, что в дальнейшем оправдалось многочисленными победами фигуриста на международных соревнованиях.

В эфире «Судьба человека» Мишин также откровенно рассказал, что ему пришлось нелегко в завоевании сердца супруги Татьяны Оленевой. По его словам, она была недоступной. В этом году пара отмечает 45 лет совместной жизни.

17-летняя фигуристка Алена Косторная ранее ушла от тренера Евгения Плющенко, чтобы вновь начать тренироваться с Этери Тутберидзе, чем обрадовала поклонников.