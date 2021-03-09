Стало известно, как сейчас выглядит 66-летняя Орнелла Мути

Рим, 9 марта. Популярная итальянская актриса Орнелла Мути празднует 9 марта день рождения. Несмотря на возраст, артистка потрясающе выглядит.

Сейчас звезда итальянских мелодрам не снимается в кино. Последние фильмы с участием Мути вышли в 2018 году. Знаменитость отдает предпочтение театральной сцене — ее чаще можно увидеть в спектаклях. В 2018 году Орнелла исполнила роль Анны Иоанновны в балетной постановке с элементами оперы «Хрустальный дворец», а в драме «Суд над ведьмой» ей досталась главная роль.

Не забывает знаменитость и о своем бизнесе. У Мути есть ювелирные магазины в Риме, Милане, Париже, Риге, Москве и в Алма-Ате.

В социальных сетях звезда кино радует преданных поклонников личными фотографиями. Свежие кадры со знаменитой артисткой произвели большое впечатление на интернет-пользователей. Мути неоднократно сообщили, что она прекрасно выглядит.

Орнелла Мути — итальянская актриса, которая получила широкую известность благодаря фильмам «Укрощение строптивого» и «Безумно влюбленный». У звезды есть русские корни. Ее мать Илзе Рената — скульптор, наполовину русская, наполовину балтийская немка.