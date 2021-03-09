Суд по делу об убийстве Джорджа Флойда отложен минимум на сутки

Миннеаполис, 9 марта. Судья Питер Кэхилл приостановил судебный процесс по делу об убийстве американца Джорджа Флойда из-за продолжающейся апелляции по поводу дополнительного обвинения.

Суд над бывшим сотрудником полиции Миннеаполиса Дереком Шовином продолжается, но судья отложил начало отбора присяжных минимум на день, пока продолжается апелляция по поводу возможного восстановления дополнительного обвинения. Об этом сообщает The Guardian.

Сотни протестующих собрались у здания суда, требуя расового правосудия и осуждения Дерека Шовина. Бывший полицейский обвиняется в убийстве второй степени, но Апелляционный суд Миннесоты постановил, что предыдущее, меньшее обвинение в убийстве третьей степени, должно быть восстановлено.

Эрик Нельсон, ведущий адвокат Шовина, заявил, что его клиент попросит Верховный суд Миннесоты отменить приказ. Процесс может занять недели. Прокуроры из Генеральной прокуратуры штата Миннесота призвали суд отложить отбор присяжных до тех пор, пока этот вопрос не будет решен, опасаясь, что выбор присяжных может облегчить апелляцию.

Однако судья отказался. Затем прокуроры заявили, что попросят апелляционный суд вмешаться и отложить судебное разбирательство. После этого Кэхилл приостановил разбирательство.

Обвинение в убийстве второй степени против 44-летнего Шовена предусматривает максимальное тюремное заключение в 40 лет. Позже ему также предъявят федеральные обвинения в нарушении гражданских прав. Трое других бывших полицейских из Миннеаполиса обвиняются в пособничестве убийству и должны предстать перед судом в августе.

Ранее Федеральное агентство новостей рассказало, что хоккеист Павел Буре выступит свидетелем по делу о стрельбе в «Москва-Сити».