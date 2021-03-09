Коллекторы рассказали, почему россияне не платят по кредитам

Москва, 9 марта. Финансовые трудности являются главной причиной просроченных кредитов у россиян.

Доля россиян, указывающих эту причину выросла с 50% до 70%. Порядка 60% экономического населения РФ имеют кредиты, но из них каждый 12-й имеет просроченные платежи.Об этом рассказали в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), передают РИА Новости.

«За прошлый год россияне поменяли свою позицию по поводу наличия и выполнения своих долговых обязательств. Если в 2019 году на финансовые трудности ссылалось около 50% должников, то в 2020 году ситуация полностью изменилась — порядка 75% должников не могут платить по кредитам по причине финансовых трудностей», — заявили в НАПКА.

На снижение дохода ссылаются 60% должников, и 40% заявили о потере работы и отсутствии дохода. Каждый пятый не идет на контакт, остальные готовы оплачивать долги и решают проблему вместе с коллекторскими агентствами и кредиторами.

Жители северных регионов России стали лидерами рейтинга по доступности ипотеки в 2020 году. Возглавил список Ямало-Ненецкий автономный округ. В прошлом году в России было заключено рекордное количество ипотечных договоров — порядка 1,72 млн, что в переводе на деньги равно 4,3 трлн рублей, заявили ранее аналитики.