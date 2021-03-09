Певица Манижа разъяснила смысл песни, с которой она поедет на Евровидение

Москва, 9 марта. На Евровидение от России в этом году вместо рейв-группы Little Big поедет певица таджикского происхождения Манижа Сангин с песней «Русская женщина».

Накануне Первый канал определил артиста на музыкальный конкурс через отборочный тур, по итогам которого зрители выбрали Манижу, а не группу «#2Маши» или певца Антона Беляева. Теперь 29-летней уроженке Душанбе предстоит посостязаться с исполнителями из 42 страны.

Манижа объяснила, что для нее участие в международном конкурсе очень много значит. Она пообещала представить иностранцам Россию «щедрой, открытой и яркой» страной.

«Я таджичка, но Россия приняла и вырастила меня. Я хотела бы, чтобы мир увидел нашу страну такой, какой ее знаю я», — передает РИА Новости слова артистки.

Певица споет песню «Русская женщина». По словам Манижи, ее смысл в трансформации самоощущения женщины в России за последние несколько веков.

Напомним, конкурс «Евровидение-2021» состоится с 18 по 22 мая на арене Ahoy в голландском Роттердаме. В связи с пандемией, он пройдет в онлайн-режиме.