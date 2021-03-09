Принц Гарри и его жена Меган Маркл живут в США благодаря медиамагнату Тайлеру Перри

Лос-Анджелес, 9 марта. В ходе интервью с Опрой Уинфри герцог и герцогиня Сассекские рассказали, что во время переезда в США медиамагнат Тайлер Перри обеспечил их домом и безопасностью.

Герцог и герцогиня Сассексские рассказали, что в 2020 году, когда они переезжали из Канады в США, мистер Перри предложил Гарри и Меган остановиться в одном из своих голливудских особняков и воспользоваться его охраной. Пара сказала, что они решили уехать после того, как местоположение дома, в котором они остановились на острове Ванкувер, стало известно широкой публике. Об этом сообщает британская компания BBC.

«У нас не было плана. Нам нужен был дом, и Тайлер предложил его, а также свою безопасность, так что это дало нам передышку, чтобы попытаться выяснить, что мы собираемся делать», — говорит Меган в интервью.

Гарри добавил, что больше всего его беспокоили предупреждения во время пребываения в Канаде: в чужом доме охраны не будет, ее снимут.

«И вдруг меня осенило: «Подожди секунду, границы могут быть закрыты, мы собираемся снять нашу охрану, кто знает, как долго продлится карантин. Мир знает, где мы, это небезопасно, нам, нужно выбраться отсюда», — рассказал принц Гарри.

Звездная пара поделилась, что позже они решили остаться в Калифорнии, купив дом в Монтесито.

Ранее Меган Маркл рассказала, как плакала перед свадьбой из-за Кейт Миддлтон.