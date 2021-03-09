Гидрометцентр предупредил об аномальных морозах в Европейской России

Москва, 9 марта. Аномальные морозы ожидаются в Европейской России, в Москве температура воздуха опустится на 11–13 градусов ниже нормы, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Температура на улице будет опускаться до -10 градусов днем и до -21 градусов ночью. Ночная температуры в Московской области может падать до -24 градусов. В некоторых местах возможны морозы до -28 градусов.

«Над большей частью Европейской России устанавливается антициклональный режим… Давление резко возрастает и погода будет по-настоящему, на удивление, зимней и антициклональной», — сообщил РИА Новости Вильфанд.

Аномальные холода ожидаются в Уральском, Приволжском и Центральном федеральных округах. Отклонение от нормы там прогнозируется на уровне 10–12 градусов. В Пермском крае и Ульяновской области, например, ожидается до 28-29 градусов ниже нуля.

Ранее Вильфанд рассказал, что прошедший на выходных в Москве и Подмосковье снегопад обеспечил выпадение практически четверти месячной нормы осадков. Снег на всей территории Европейской России выпадал неравномерно, уточнил синоптик.