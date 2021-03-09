Байден не одобряет изменения в правилах сенатского филибастера

Вашингтон, 9 марта. Президент США Джо Байден не хочет вносить изменения в правила сенатского филибастера, когда как некоторые демократы хотят устранить этот законодательный барьер.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что американский лидер предпочитает не менять правила Сената, которые в настоящее время позволяют эффективно блокировать законопроекты меньшинством. По ее словам, Байден будет и дальше пытаться создать двухпартийную поддержку по таким вопросам, как инфраструктура и иммиграция. Об этом сообщает издание Reuters.

«Он предпочитает не вносить изменений в правила филибастеров, и он считает, что с нынешней структурой он может работать с демократами и республиканцами, чтобы добиться успеха бизнес-сфере» — сказала она на брифинге для прессы.

В настоящий момент демократы контролируют 50 позиций в 100-местном Сенате США, что дает им тонкое преимущество при рассмотрении законов, поскольку вице-президент Камала Харрис способна повлиять на ситуацию. Однако в соответствии с нынешними правилами, большинство законодательных актов требуют 60 голосов.

«Процедурный барьер (филибастер) является жизненно важным инструментом для обеспечения того, чтобы партия меньшинства имела право голоса», — заявил сенатор Джо Манчин.

Напомним, филибастер — это тактика, позволяющая парламентскому меньшинству затягивать процесс принятия законопроекта через споры и обсуждения. За счет этого не всегда законы, за которые выступает лидирующая политическая сила, доходят до введения в конституцию.

Ранее Федеральное агентство новостей рассказало, что верховный суд США отклонил последнюю апелляцию Трампа на тему выборов.