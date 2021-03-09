Hyundai представила новый внедорожник для европейского рынка

Сеул, 9 марта. Компания Hyundai представила для европейского рынка кроссовер-внедорожник Bayon.

Внедорожник назвали в честь города Байонна в стране Басков, что на юго-западе Франции. Это последний и самый маленький кроссовер B-сегмента в линейке машин южнокорейской компании. В автомобиле есть большое количество водительских ассистентов и онлайн-сервисов, а также фирменная 48-вольтовая технология «мягкого гибрида».

Bayon — это что-то среднее между кроссовером и хетчбэком. Снаружи его сделали в соответствие с новой стилистикой Hyundai. К нему будут доступны колесные диски от 15 до 17 дюймов, однако полный привод не предусмотрен.

Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) обсуждает возможность производства иностранных автомобилей на своих предприятиях. Первой из таких иномарок может стать Isuzu. Об этом ранее сообщил ФАН.