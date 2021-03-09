Эксперт заявил, что две трети тропических лесов уничтожены

Бразилиа, 9 марта. Исследователь Андерс Крог заявил, что люди уничтожили примерно две трети первоначального покрова тропических лесов в мире.

Потеря лесов является одним из основных факторов потепления климата. При этом густая тропическая лесная растительность представляет собой самый большой живой резервуар углерода. Об этом сообщает Reuters.

Лесозаготовки и обработка земель для сельского хозяйства уничтожили 34% первоначальных старовозрастных тропических лесов в мире и повредили еще 30%, что сделало их более уязвимыми для пожаров и будущих разрушений. Более половины из них с 2002 года приходятся на южноамериканскую Амазонку и граничащие с ней тропические леса. Это показал анализ некоммерческого фонда тропических лесов Норвегии.

«Поскольку все больше тропических лесов уничтожается, существует больше предпосылок для изменения климата, что, в свою очередь, затрудняет выживание остальных лесов. Это ужасный цикл. Площадь потерянных лесов между 2002 и 2019 годами больше, чем территория Франции», — подчеркнул Андерс Крог.

Бразилия имеет самый большой кусок тропического леса в мире и теряет его больше остальных. Острова Юго-Восточной Азии, в основном принадлежащие Индонезии, в совокупности занимают второе место по уничтожению лесов с 2002 года, причем большая часть этих массивов расчищена для плантаций пальмового масла.

Центральная Африка занимает третье место. Основная часть разрушений сосредоточена вокруг бассейна реки Конго из-за традиционного и коммерческого земледелия и лесозаготовок.

Как сообщили ранее ФАН в пресс-службе УМВД России по Новгородской области, в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали жителя Маревского района. Он подозревается в незаконной вырубке леса в особо крупном размере.