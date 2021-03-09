Китайская вакцина Sinovac эффективна против бразильского штамма коронавируса

Бразилиа, 9 марта. Исследования в Бразилии показывают, что препарат китайской компании Sinovac Biotech Ltd эффективен против коронавирусного штамма P.1.

Согласно предварительным данным, исследования в Бразилии свидетельствуют о том, что вакцину Sinovac можно использовать в качестве эффективной меры борьбы против бразильского штамма COVID-19, впервые обнаруженного на территории страны. Об этом сообщает издание Reuters.

Источник, который не предоставил подробных данных, сообщил, что в ходе исследования был проведен анализ крови людей, переболевших бразильской вариацией коронавируса.

Напомним, препарат CoronaVac, который также известен как Sinovac, является основным препаратом, используемым в настоящее время для вакцинации людей в Бразилии.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщило, что немецкий политик сравнил вакцины AstraZeneca и BioNTech с отравляющим газом. Член партии «Альтернатива для Германии» Штефан Бауэр выразил надежду, что в мире больше не появится концлагерей, в частности, для тех, кто не хочет вакцинироваться.