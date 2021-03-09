Похорошевшая Лариса Долина вышла в свет в черном мини-платье

Москва, 9 марта. Певица Лариса Долина появилась на презентации сингла Sugar участницы Евровидения от Молдовы Натальи Гордиенко в черном мини-платье. Знаменитость произвела фурор на публике.

Коллеги, увидев артистку, отметили, что Лариса Александровна помолодела. Лицо звезды и правда стало выглядеть лучше, а фигура приобрела стройные формы. Не исключено, что не обошлось без помощи специалистов.

Косметолог Марта Орлова подтвердила, что таких результатов можно добиться только с помощью пластической хирургии. По ее словам, спорта и диеты мало для того, чтобы добиться таких контуров тела в 65 лет.

«Скорее всего, красота ее тела — это еще и результат абдоминопластики и маммопластики. Сейчас у женщин есть все возможности безопасно и быстро стать ухоженной, Лариса — большая молодец, стала снова молодой и стройной», — сказала косметолог в беседе с изданием Kp.ru.

Накануне стало известно имя участника, который представит Россию на Евровидении. От РФ будет выступать певица Манижа. По мнению музыканта Юрия Лозы, творчество 29-летней артистки в России никому не интересно.