Легендарный тренер Алексей Мишин рассказал о своих первых коньках

Москва, 9 марта. Тренер по фигурному катанию Алексей Мишин в этом году отметил 80-летие. В эфире программы «Судьба человека» он рассказал о своих первых коньках, которые появились 70 лет назад.

Легендарный тренер по фигурному катанию получил поздравления с юбилеем от ведущего программы Бориса Корчевникова, а также подарок в виде дореволюционных коньков с гравировкой: «самому лучшему тренеру на Земле». Презент напомнил Мишину о его первых коньках.

«Мои первые коньки 70 лет назад были такие же. Мы с ребятами цеплялись крючком на конце веревки за бортик проходящей машины и ехали за нею в сторону моего первого катка, исполняя на ходу первые голландские шаги», — поделился тренер.

Во время программы Мишин также поделился историей любви со своей супругой, фигуристкой Татьяной Оленевой. В этом году они отмечают 45 лет совместной жизни. По словам тренера, его возлюбленная была недоступной, и он до сих пор не может понять, как ему удалось «затащить ее под венец». В их браке родились два сына — Андрей и Николай.

Музыкальный критик Сергей Соседов ранее объяснил уход телеведущей Юлии Меньшовой с программы «Сегодня вечером» конфликтом с соведущим Максимом Галкиным.