Бэнкси продаст посвященную борьбе с коронавирусом картину на аукционе

Лондон, 9 марта. Картину, написанную в главной больнице Саутгемптона во время первой волны COVID-19 известный уличный художник Бэнкси продаст на аукционе.

Художник намерен получить за произведение более 3,5 млн долларов. Средства Бэнкси хочет направить Национальной службе здравоохранения Великобритании. На самой картине изображен мальчик, играющий с куклой в форме медсестры, а фигурки супергероев — Человека-паука и Бэтмена валяются в мусорном ведре. Полотно выполнено в черно-белых тонах, передает НСН.

Ранее кусок стены с граффити Бэнкси был продан за «шестизначную сумму» в Ноттингеме. Коллекционер приобрел кусок кирпичной стены здания, на которую был нанесен рисунок уличного художника Бэнкси.