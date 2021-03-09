Конгресс США требует от налоговой продлить срок подачи деклараций

Вашингтон, 9 марта. Ведущие демократы в Палате представителей США призвали налоговую службу продлить срок подачи налоговых деклараций в этом году до 15 июля.

В 2020 году из-за вспышки коронавируса американские граждане задержали свои налоговые декларации. Политики заявляют, что в этом году ситуация остается ровно такой же, а потому необходимо отсрочить дату сдачи заявок. Об этом сообщает издание Reuters.

«Мы хотим напомнить IRS, что многие американцы продолжают сталкиваться с теми же проблемами в области здравоохранения и экономики, которые потребовали продления в прошлом году», — написали председатели Комитета по путям и средствам Палаты представителей.

Демократы добавили, что граждане США столкнулись с большим напряжением и тревогой, и теперь нуждаются в гибкости. Поэтому представители Конгресса требуют, чтобы налоговая служба объявила о продлении сроков сдачи деклараций в ближайшие сроки.

Ранее Федеральное агентство новостей рассказало, что включение печатного станка ФРС грозит США гиперинфляцией.