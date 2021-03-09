Тренер Алексей Мишин рассказал о своем наставнике Москвине

Москва, 9 марта. Тренер по фигурному катанию Алексей Мишин в эфире программы Бориса Корчевникова «Судьба человека» рассказал о том, как с Тамарой Москвиной выиграл Чемпионат СССР.

Мишин сообщил, что «катался один» много лет и перешел в парное катание благодаря тренеру Игорю Москвину и его супруге Тамаре.

«Этот переход для меня был болезненным. Потому что приходилось выступать и в одиночном, и в парном катании. Пара Мишина и Москвиной появилась не вовремя», — отметил Мишин.

Тренер напомнил, что в то время выступали «трехкратная Олимпийская чемпионка вундеркинд Ирина Роднина» и «гении фигурного катания» Людмила Белоусова и Олег Протопопов. Тем не менее Мишину и Москвиной удалось выиграть Чемпионат СССР.

«Когда мы одержали победу на Чемпионате СССР, я сказал Людмиле Белоусовой и Олегу Протопопову: мы вас победили, но не превзошли. Их поражение тогда можно было сравнить с последним днем Помпеи», — заключил тренер.

Этот сезон в спортивной карьере Алексея Мишина стал последним. Он встал на путь тренера, которым идет уже более 50 лет.

Ранее Мишин рассказал, что у него долго не было внуков, однако он все же смог испытать, каково это — быть дедушкой. Наставник женат на чемпионке СССР по фигурному катанию Татьяне Мишиной. У пары есть двое сыновей, старший из которых родился в 1977 году, а младший — в 1983-м.