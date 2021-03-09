Министр финансов США заявила о необходимости улучшения условий труда для женщин

Вашингтон, 9 марта. Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что пандемия ударила по доходам и рабочим местам женщин, и правительству нужно улучшить условия на рынке труда.

Йеллен в диалоге с главой Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой заявила, что крайне важно устранить риск сокращения перспективы женщин на рабочем месте и в экономике. Она отметила, что участие женщин в рабочей силе в США уже до пандемии было ниже, чем в Европе, и этот вопрос необходимо решить. Об этом сообщает Reuters.

“Я думаю, что это абсолютно трагично, то влияние, которое этот кризис оказал на женщин, особенно низкоквалифицированных женщин и меньшинства. Те люди, которые были на вершине экономической шкалы, продолжали преуспевать, те, кто ближе к низу, пострадали сильнее всего», — заявила министр.

Йеллен отмечает, что это очень несправедливо. По ее словам, женщины больше всех потеряли рабочие места, поскольку многие из них работали в сфере услуг и были вынуждены уйти с работы, чтобы заботиться о детях, которые перестали ходить в школу. Политик подчеркнула, что в долгосрочной перспективе важно улучшить условия, с которыми сталкиваются женщины на рынке труда, включая отсутствие льгот, оплачиваемый отпуск по семейным обстоятельствам и уход за детьми.

«Это вещи, которые мы собираемся решить со временем», — заявила Джанет Йеллен.

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен охарактеризовала экономику страны одной буквой.