ФССП ограничила выезд из России 600 тысячам граждан за долги

Москва, 9 марта. Российские приставы ограничили выезд из страны 600 тысячам должников.

Такую информацию приводит Федеральная служба судебных приставов. Выдержку из статистических данных за январь приводит ТАСС.

«Количество исполнительных производств, в рамках которых выносились постановления о временном ограничении на выезд должников из РФ в январе 605,6 тыс.», — говорится в отчетности.

Согласно данным ведомства, каждый десятый должник является неплательщиком алиментов. В начале года постановление об ограничении выезда из страны действовало в отношении 3,8 млн россиян.

ФССП взыскала уже более 1,7 млрд рублей. В текущем году приставами накоплено около восьми миллионов производств.