Иммунолог объяснил, почему исчезают антитела после вакцинации

Москва, 9 марта. Исчезновение антител спустя месяцы после вакцинации не говорит о том, что защита организма ослабла или перестала действовать.

Постепенное снижение количества антител — естественный процесс. В организме пациента в это время действуют специальные клетки памяти, которые при столкновении с вирусом узнают его и вызывают быстрый иммунный ответ, после чего на борьбу с вирусом уходит два или три дня, рассказал в беседе с «Радио Sputnik» доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

«После вакцинации измерять титр антител вообще не имеет смысла, все равно это никак не повлияет, иммунный ответ есть, защита все равно есть», — добавил медик.

Как ранее сообщил ФАН, антитела в крови вице-мэра Москвы Анастасии Раковой исчезли полностью спустя шесть месяцев после вакцинации. Политик при этом напомнила, что это индивидуальный процесс и не отвергает наличия у нее иммунитета к вирусу.