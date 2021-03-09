Subaru протаранил три машины у здания ФСБ в Магадане

Магадан, 9 марта. Авария с участием сразу четырех автомобилей произошла в Магаданской области.

Водитель на Subaru Forester протаранил три машины, которые находились рядом с магаданским управления ФСБ. Травмы получили два человека, рассказали в ГИБДД.

«По предварительной информации, водитель не справился с управлением», — отметили в полиции.

Отмечается, что пострадавшим потребовалась помощь медиков. Данных об их состоянии здоровья пока нет. ДТП произошло на улице Лукса. СМИ пишут, что автомобиль, по предварительной информации, был угнан. Все причины и обстоятельства в настоящее время устанавливаются.

Ранее стало известно, что авария с тремя машинами в центре Москвы образовала пробку. Согласно данным столичного департамента транспорта, ДТП произошло на Трубной площади.