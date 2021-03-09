Представитель Роспотребнадзора предупредил об опасности свежей зелени для здоровья

Москва, 9 марта. Представитель Роспотребнадзора Надежда Раева рассказала, чем свежая зелень может быть опасна для здоровья.

Глава отдела надзора по гигиене питания подмосковного Управления Роспотребнадзора в эфире радио Sputnik отметила, что если зелень выращивается в необорудованных теплицах без соблюдения требований безопасности, то в ней могут найти яйца гельминтов. Попадая в организм, они могут вызывать некоторые заболевания. Около 0,3 процента исследованных в прошлом году образцов содержали яйца гельминтов, добавила представитель ведомства.

В минувшем году 2,2 процента исследованных проб не соответствовали требованиям по микробиологическим показателям. В первую очередь, это относилась к нарезанной зелени — ее зачастую употребляют без дополнительной обработки.

Раева призвала употреблять зелень в пределах 100-150 граммов в день, если у человека нет индивидуальной непереносимости или серьезных заболеваний из-за большой нагрузки на поджелудочную железу и кишечник

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