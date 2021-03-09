США испугались возможностей России в космическом пространстве

Вашингтон, 9 марта. Возможности Китая и России в космическом пространстве вызывают опасения у американских военных.

Обеспокоенность возможностями РФ и КНР в околоземном пространстве выразил командующий Космическими силами США генерал Джон Реймонд. Об этом он рассказал в интервью газете The New York Times.

«Противники понимают, как это важно, и развивают возможности с тем, чтобы лишить нас доступа», — заявил он, говоря о значении использования космических систем США.

Реймонд призвал задумать о китайских и российских лазерах, способных ослепить или нарушить систему американских систем. Он считает, что они служат для того, чтобы с Земли было невозможно использовать спутники. Более того, американский генерал утверждает, что у РФ и КНР есть противоспутниковые ракеты и другие системы.

«У обоих государств есть возможности на орбите, которые вызывают беспокойство», — сказал Реймонд.

США пытались вытеснить Россию с Международной космической станции и монополизировать ее, но их попытка провалилась, заявил ранее член экспертного совета «Офицеры России», доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им Г. В. Плеханова Александр Перенджиев в комментарии ФАН. НАСА почти в семь раз подняло стоимость коммерческой доставки грузов на МКС. Как объяснили в американском ведомстве, политика низких цен на доставку была направлена на стимулирование рынка.