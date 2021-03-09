Четыре российских субъекта превысили порог заболеваемости ОРВИ

Москва, 9 марта. Роспотребнадзор заявил о превышение порога заболеваемости ОРВИ на территории четырех субъектов России.

Такая информация изложена на официальном сайте ведомства. Отмечается, что наблюдение проводилось по совокупному населению.

«В Российской Федерации на 9 неделе 2021 года недельный порог заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями был превышен в четырех субъектах», — говорится в сообщении.

Согласно данным ведомства, в возрастных группах до двух лет и от трех до шести специалисты не зафиксировали превышений. Среди детей от 7 до 14 лет только в одном регионе оно было обнаружено. Однако среди подростков от 15 лет недельные пороги превышены сразу в 16 субъектах России.

Ранее Роспотребнадзор заявил о 113 млн проведенных тестов на COVID-19 в стране. За прошедшие сутки российские врачи провели 354 тыс. исследований на выявление коронавирусной инфекции.