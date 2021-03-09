Создатели «Спутника V» потребовали от ЕМА извинений за слова о вакцине

Москва, 9 марта. Создатели вакцины «Спутник V» потребовали от председателя Европейского агентства лекарственных средств (EMA) Кристы Виртумер-Хохе извинений за слова о препарате.

Виртумер-Хохе также является представителем австрийского агентства по вопросам здоровья. Ранее в эфире австрийского телеканала ORF она, сославшись на нехватку данных о привитых, сравнила перспективу экстренного одобрения российской вакцины от коронавируса с «русской рулеткой».

«Мы требуем публичных извинений от Кристы Виртумер-Хохе из EMA за ее негативные комментарии о государствах ЕС, непосредственно одобряющих «Спутник V». Ее комментарии вызывают серьезные вопросы о возможном политическом вмешательстве в текущий процесс экспертизы ЕМА», — говорится в опубликованном на странице российской вакцины в соцсети Twitter сообщении.

Подобных заявлений европейский регулятор не допускал «ни о какой другой вакцине», отмечается в заявлении. Разработчики препарата подчеркнули, что такие комментарии «подрывают доверие к ЕМА и процессу его экспертизы». Европейское агентство лекарственных средств и вакцины «должно быть вне политики», считают авторы сообщения.

По мнению создателей «Спутника V», люди в Европе «заслуживают беспристрастной экспертизы» вакцины, а EMA не имеет права подрывать подобными заявлениями доверие к регуляторам тех 46 стран, в которых российский препарат одобрили.

Ранее соглашение о закупке «Спутника V» заключил Гондурас. Министр финансов республики Марко Миденсе отметил высокую эффективность российской вакцины.