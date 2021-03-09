Шеф-повар Кремля раскрыл любимый рецепт блинов советских лидеров

Москва, 9 марта. На Масленицу в Кремле всегда готовят блины и подают это блюдо с рыбой и икрой, а также медом и сметаной, рассказал кремлевский шеф-повар Анатолий Галкин.

В интервью «Вечерней Москве» Галкин рассказал, что готовил на кухне для лидеров СССР Иосифа Сталина, Леонида Брежнева и Михаила Горбачева. У каждого из них были разные предпочтения относительно подачи блинов.

Так, Сталин любил есть блины с вареньем из грецких орехов и кизила. Брежневу нравились пышные и «ноздрястые» блины на дрожжах с черной икрой. Горбачев же предпочитал тонкие блины с топленым маслом и сметаной и ел их с икрой и семгой.

В связи с началом Масленичной недели в России, Галкин дал собственные рекомендации для приготовления идеальных блинов. Необходимо замешивать воду и молоко в равных пропорциях, использовать муку только высшего качества и предварительно ее просеять. Дрожжи следует брать живые и замешать их с теплой водой и сахаром. Для тоненьких блинчиков консистенция теста должна быть как у кефира. Чем гуще тесто, тем толще блины.

Ранее врач-гастроэнтеролог Нурия Дианова рассказала, кому не следует есть блины. Об этом сообщало Федеральное агентство новостей.