Россиян предупредили об ответственности за размещение чужих фото в соцсетях

Москва, 9 марта. Фотограф имеет исключительные права на любой снимок, который он сделал. Такая информация содержится в Гражданском кодексе России.

За использование или размещение чужого фото в Сети может грозить ответственность вплоть до уголовной, рассказала партнер агентства по управлению репутацией и мониторингу социальных сетей Digital Guru Ольга Соколова в беседе с изданием «Прайм».

Эксперт советует перед размещением снимка, например, в Instagram, добиться согласия ее владельца. Оно же бывает явное и предполагаемое.

«Например, ставя хэштег по фото, человек подразумевает, что фотографию может увидеть большое количество людей, и они могут репостнуть фото. Однако этот вид согласия спорный. Лучше спросить напрямую в комментариях под этим фото, либо написать в директ», – советует Соколова.

Она напомнила, что обладатель прав на фото может обратиться в суд при нарушении требования на получение согласия и потребовать возмещения. Также подобное нарушение может повлечь уголовную ответственность, кроме упомянутого денежного штрафа.

Недавно стало известно, что в Госдуме проработают решения по защите цифрового суверенитета. «Наработки» создаются для недопущения повторных блокировок российских СМИ в соцсетях.