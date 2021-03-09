Конгрессмены США потребовали от Госдепа новых санкций против «СП-2»

Вашингтон, 9 марта. Ряд республиканцев в палате представителей Конгресса США высказали госсекретарю Энтони Блинкену обеспокоенность из-за российского газопровода «Северный поток — 2» («СП-2»).

Конгрессмены направили главе Госдепартамента США письмо, в котором выразили обеспокоенность действиями администрации американского президента Джо Байдена в вопросе санкций в отношении проекта.

В послании говорится, что представители республиканской партии озабочены тем, что заявления американских властей против строительства «Северного потока — 2» не подкрепляются реальными действиями.

«Мы пишем вам, чтобы выразить глубокую обеспокоенность вопросом выполнения планов администрации Байдена по санкциям в отношении «Северного потока — 2», подразумеваемых в рамках закона об энергобезопасности Европы (PEESA)», — приводит текст письма РИА Новости.

В обращение конгрессмены включили список из 15 судов и некоторых компаний, которые связаны с проектом, но не попали под ограничительные меры. Конгрессмены призвали рассмотреть возможные действия в отношении них как можно скорее.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Еврокомиссия не может запретить частным компаниям инвестировать в проект «Северный поток — 2». По словам Борреля, газопровод не влияет на энергетическую безопасность стран Европы.