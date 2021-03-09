WhatsApp не будет работать на старых iPhone

Москва, 9 марта. Мессенджер WhatsApp прекратит работу на старых моделях iPhone от американской компании Apple.

WhatsApp не будет поддерживаться на iPhone с операционной системой iOS 9 и ниже. Официальный ресурс WhatsApp пока не подтвердил эту информацию. Об этом сообщает тематический портал WABetaInfo.

Сейчас в официальном списке операционных систем для iPhone, которые поддерживают приложение, числятся iOS 9 или более новые версии. С 1 января 2021 года WhatsApp остановил работу на устройствах с операционной системой ниже iOS 9 или Android 4.0.3.

Мессенджер WhatsApp пошел на крайние меры, чтобы обновить спорную политику конфиденциальности. Пользователям приложения буквально поставили ультиматум.

С 15 мая 2021 года мессенджер начнет работать по новым правилам. Персональные данные пользователей будут передаваться головной компании Facebook, которой принадлежит приложение.