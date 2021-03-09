Почти половина британцев осудила интервью принца Гарри и Меган Маркл

Лондон, 9 марта. Почти половина британцев (47%) назвала неприемлемыми высказывания принца Гарри и его супруги Меган Маркл в интервью телеведущей Опре Уинфри, свидетельствует опрос компании YouGov.

Однако каждый пятый респондент придерживается противоположного мнения. Затруднились ответить на вопрос почти треть граждан. После интервью симпатии к герцогу и герцогине Сассекским не испытывают 31% опрошенных британцев. О симпатии к Меган Маркл и принцу Гарри заявили 29% участников опроса, 23% британцев не очень симпатизируют паре.

К королевской семье испытывают симпатию в достаточной степени 23% респондентов, 16% опрошенных британцев проявляют значительную симпатию. Не очень или совсем не симпатизируют королевской семье 25% и 20% участников опроса соответственно.

Ранее Маркл рассказала, что королевская семья принуждала ее отказываться от выступлений перед публикой после свадьбы. По словам супруги принца Гарри, в королевской семье готовы были врать для защиты своих членов, однако это не относилось к Гарри и Меган. Герцогиня отметила, что королева Елизавета замечательно к ней относилась.