Минкульт начнет контролировать прием в творческие вузы с 2022 года

Москва, 9 марта. Сейчас процесс приема абитуриентов в творческие вузы проходит под ответственностью Минобрнауки, но с 2022 года он перейдет под контроль Минкультуры.

Об этом сообщила министр культуры России Ольга Любимова в беседе с «Известиями». В планах ведомства нет сокращения учебных мест. Приостанавливать образовательный процесс министерство не собирается, добавила Любимова.

«Мы начинаем отвечать за то, какое учреждение сколько бесплатных мест получит. Ранее это решение принималось коллегиально совместно с Минобрнауки», — объяснила министр.

Ранее ФАН рассказал о грядущих нововведениях в работе высших учебных заведениях. С 2022 года учреждения смогут использовать биометрию для проведения дистанционных экзаменов. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Согласно документу, решение о применении системы будет принимать руководство вузов.