Стали известны самые популярные писатели у россиянок

Москва, 9 марта. Российская писательница в жанре любовного юмористического фэнтези Елена Звездная возглавила рейтинг самых любимых среди россиянок авторов.

Второе и третье места заняли писатели Дарья Донцова и Борис Акунин. Такие результаты были получены после анализа профилей более 100 тысяч пользовательниц сайта «Литрес», где можно качать электронные и аудиокниги.

Кроме тройки лидеров, жительницы России часто покупают и качают произведения Сергея Лукьяненко, Татьяны Устиновой, Александры Марининой и Татьяны Поляковой.

Накануне 8 Марта ФАН составил рейтинг из пяти фильмов о сильных женщинах. Все киноленты основаны на реальных событиях, а возглавляет список фильм «Фрида» о жизни и творчестве знаменитой мексиканской художницы.