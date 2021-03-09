Британские ученые обнаружили связь между вздутием живота и болезнью сердца

Москва, 9 марта. Вздутие живота может свидетельствовать о застойной сердечной недостаточности.

Неспособность мышцы перекачивать кровь по телу может привести к летальному исходу. Помимо этого, одышка, усталость, отек конечностей, непрекращающийся кашель, спутанность сознания, хрипы и нерегулярное сердцебиение могут сигнализировать о сердечной недостаточности. Об этом заявили британские ученые, передает Express.

Специалисты назвали резкий набор или потерю веса, депрессию и беспокойство, потерю аппетита, головокружение и обмороки симптомами опасного состояния. Накапливание воздуха или жидкости в брюшной полости вызывают вздутие живота, но это не является болезнью. Это всего лишь симптом основного заболевания или дисфункции в организме.

Неисправность техники и простудные заболевания порой могут причинить вред здоровью людей, которые живут во многоэтажках. Об этом ранее заявил врач–терапевт Алексей Хухрев.