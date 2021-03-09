Народная артистка РФ Татьяна Иванова умерла в возрасте 73 лет

Ярославль, 9 марта. Народная артистка России, актриса театра драмы имени Федора Волкова Татьяна Иванова скончалась в возрасте 73 лет в Ярославле.

Причина смерти Ивановой пока не называется. Соболезнования в связи с кончиной актрисы выразил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. Прощание с актрисой состоится в четверг, 10 марта.

Татьяна Иванова (Опаркина) родилась в Рыбинске 5 сентября 1947 года, сообщила пресс-служба театра имени Федора Волкова. Актриса окончила Ярославское театральное училище в 1971 году, после чего была принята в труппу театра. За время работы Иванова сыграла более ста ролей в различных спектаклях.

Ранее сообщалось, что знаменитый советский пианист Дмитрий Башкиров скончался в возрасте 89 лет. Причина смерти музыканта пока не известна.