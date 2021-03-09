Новая Дева Мария: англичанка забеременела будучи девственницей

Портсмут, 9 марта. Николь Мур из Портсмута удивилась, когда забеременела в 28 лет, поскольку никогда не занималась сексом из-за редкого недуга.

Друзья прозвали Николь Девой Марией, ведь она забеременела, когда была девственницей. Ее первый половой акт состоялся, когда она была на пятом месяце беременности. Об этом сообщает издание DailyStar.

Молодая мама из Портсмута страдает от вагинизма, редкого недуга, при котором невозможно вагинальное проникновение. Из-за него она не может заниматься сексом и даже использовать тампоны, либо получить гинекологическое обследование. Николь рассказала, что врачи смеялись над ней, когда она говорила, что беременна и все еще девственница.

«Я провела всю свою подростковую жизнь, не имея возможности вставить тампон, поэтому я знала, что что-то было не совсем правильно. Но врачи сказали, что со мной все в порядке, так что какое-то время я просто верила, что со мной что-то не так. Когда мне было 18 лет, я вступила в отношения с парнем. Мы решили попробовать половую связь, он был на несколько лет старше и опытнее. Мы пытались, но это было невозможно. Я не понимала, почему это происходит», — рассказала девушка.

Несмотря на то, что Николь и ее партнер не могли заниматься сексом, они нашли другие способы быть близкими друг с другом. В один из половых актов сперма попала во влагалище девушки. Выяснилось, что этого было достаточно для беременности, и это уже не первый подобный случай.

«Однажды на работе у меня началась ужасная изжога и боль в груди. Моя начальница была близкой подругой и знала о моей ситуации. Она посчитала, что я могу быть беременна», — вспомнила англичанка.

Подруга рассмеялась с этих слов и сказала, что это невозможно, потому что Николь все еще девственница и никогда не занималась проникающим сексом. Однако тест на беременность показал положительный результат. Сейчас Николь счастливая мать 8-летней дочери Тилли. Несмотря на опасения, она смогла родить и частично поборола свою болезнь.

Беременные женщины, переболевшие коронавирусной инфекцией нового типа, должны информировать об этом врачей в роддоме. Об этом ранее рассказали врачи-инфекционисты Псковской областной инфекционной больницы.