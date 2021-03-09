Некоторые пенсионеры смогут получить новую выплату в 6000 рублей в марте

Москва, 9 марта. Детали получения новой выплаты в размере шести тысяч рублей для некоторых категорий российских пенсионеров разъяснили в Пенсионном фонде России (ПФР).

По словам специалистов, новую доплату чуть в размере более шести тысяч рублей смогут получить в марте россияне, которым исполнилось 80 лет в феврале. Фиксированную выплату к пенсии этой категории пожилых граждан России увеличат вдвое, сообщает PRIMPRESS.

В ПФР уточнили, что данная выплата положена не всем 80-летним гражданам. Получить ее, например, не смогут инвалиды первой группы, так как им повышенная фиксированная выплата к страховой пенсии устанавливается вне зависимости от возраста сразу при получении инвалидности.

«Также увеличение фиксированной выплаты в связи с 80-летием не произойдет у тех граждан, которым в период с 2002 по 2009 год была установлена 3-я степень ограничения способности к трудовой деятельности, поскольку этой категории лиц так же, как и инвалидам 1-й группы, сразу же при назначении пенсии по инвалидности устанавливается повышенная фиксированная выплата», — подчеркнули в ПФР.

Кроме того, новую доплату не получат пенсионеры, которые получают пенсию по случаю потери кормильца или социальную пенсию.

Ранее сообщалось, что в апреле россиянам на 2,6% проиндексируют социальные и государственные пенсии. Доплату могут получить около трех миллионов человек. В результате индексации в России средний размер социальной пенсии вырастет до 9,9 тысячи рублей, выплаты инвалидам с детства — до 11,5 тысячи рублей, социальные пенсии детям-инвалидам — до 16 тысяч рублей.