Истребители МиГ-31 начнут охоту за баллистическими ракетами

Москва, 9 марта. Российским истребителям МиГ-31 нашли новое применение. Теперь экипажи будут отрабатывать перехват боеголовок на учениях.

В 2020 году состоялись экспериментальные испытания по перехвату «баллистических ракет». Истребители МиГ-31 доказали свою эффективность. По итогам испытаний в летную программу включили подобную практику, сообщил бывший командующий 4-й армией ВВС и ПВО генерал-лейтенант Валерий Горбенко.

«Эти самолеты могут действовать на больших высотах, поэтому они способны эффективно бороться с баллистическими ракетами», — рассказал он «Известиям».

Первыми перехватчиками боеголовок на МиГ-31 стали экипажи Центрального военного округа. Летчики сначала отразили нападение нескольких самолетов-налетчиков, а после в Астраханской области отработали применение ракет по сверхзвуковым целям.

Сегодня российские инженеры разрабатывают специальные боевые снаряды, которые можно будет использовать на МиГ-31 для перехвата. Недавно сообщалось, что российские истребители стали носителем гиперзвукового оружия, пишет Федеральное агентство новостей.