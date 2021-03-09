Алкоголикам в России хотят запретить занимать руководящие должности

Москва, 9 марта. Первый зампред Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров предложил запретить алкоголикам занимать руководящие должности в России.

Петров хочет направить инициативу о запрете занимать руководящие должности страдающим алкоголизмом гражданам в Минтруд и правительство. Об этом сообщает NEWS.ru.

«Следует ужесточить контроль над руководящим звеном в плане контроля за пристрастием к выпивке. Как при приёме на работу, так и при исполнении обязанностей: проводить не формальный, а строгий медосмотр не реже двух раз в год и следить за соблюдением всех норм профессионального поведения», — отметил Петров.

Жизнь рабочего коллектива зависит от профессионализма руководителей. Начальники с похмельным синдромом не способны принимать важные взвешенные решения. Признаки алкоголизма у руководителя должны побуждать к медицинскому обследованию, считает представитель общественной палаты.

Культура потребления спиртных напитков в мире изменилась на фоне пандемии. В частности, многие перешли на высококлассный крепкий алкоголь и коктейли собственного приготовления. Речь в данном случае идет о людях, которым в этот непростой период удалось сохранить работу, сообщал ранее ФАН.