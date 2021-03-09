Россиянкам напомнили о положенных им льготах и выплатах

Москва, 9 марта. Отделение Пенсионного фонда России (ПФР) по Пензенской области в преддверии Международного женского дня напомнило о положенных россиянкам выплатах и льготах.

Специалисты ПФР отметили, что за некоторые включаемые в стаж как нестраховые социально значимые периоды жизни женщинам начисляются пенсионные коэффициенты. Уход за третьим и последующими детьми послужит поводом для начисления 5,4 коэффициента за год, за уход за вторым ребенком до достижения полутора лет — 3,6 коэффициента, за отпуск по уходу за первым ребенком до полутора лет — 1,8 коэффициента.

Кроме того, в настоящее время на первого ребенка полагается начисление материнского капитала в размере 483 882 рублей.

«Размер материнского капитала на второго или последующего ребенка, рожденного с 2020 года, составляет 639 432 рубля, если ранее права на маткапитал не было», — цитирует пресс-службу ПФР портал «Пенза Взгляд».

Выйти на пенсию на три года раньше нового пенсионного возраста могут многодетные матери, имеющие троих детей. Если детей у женщины четверо, она может выйти на пенсию раньше установленного срока на четыре года. Однако при этом необходим страховой стаж не менее 15 лет и отсутствие факта отмены усыновления, либо лишения родительских прав, уточняет портал.

Ранее в отделе ПФР Тамбова напомнили, что россияне за пять или менее лет до наступления возраста для получения страховой пенсии считаются предпенсионерами и могут рассчитывать на определенные льготы. Меры поддержки действуют для данной категории граждан в рамках программы диспансеризации и налогообложения, предоставляются скидки на услуги жилищно-коммунального хозяйства.