Депутат ГД Выборный предложил ввести уголовную ответственность за фейки о росте цен

Москва, 9 марта. Уголовную ответственность могут ввести в России за провоцирование роста цен на продукты питания, законопроект разработал депутат ГД от «Единой России» Анатолий Выборный.

«Речь идет об уголовной ответственности за искусственное создание панического спроса на базовые группы продуктов (мясо, рыба, яйца, сахар, масло и т. д.) и распространение умышленных ценовых фейков, провоцирующих резкий скачок цен на эти товары. Один из факторов резкого ценового скачка — распространение заведомо ложной информации, способной вызвать рост стоимости продуктов или создание дефицита», — цитирует парламентария газета «Известия».

По его словам, фейки для создания ажиотажа вокруг товара размещают недобросовестные продавцы. После этого из-за высокого спроса поднимаются цены.

Для физлиц наказание за подобные преступления предусматривает лишение свободы на срок до трех лет или штраф от 200 до 500 тыс. рублей. Размер штрафа для юрлиц может составить от 500 до 800 тыс. рублей.

Ранее генеральный директор национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов заявил, что цены на мясо птицы и яйца могут снизиться в период с апреля по май. Согласно его прогнозу, рынок начнет насыщаться весной, поэтому россияне смогут заметить снижение цен на эти продукты.