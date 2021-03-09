Новейший автоматический гранатомет «Балкан» успешно прошел госиспытания

Москва, 9 марта. Противопехотный 40-миллиметровый гранатомет «Балкан» успешно прошел государственные испытания, сообщил исполнительный директор АО «НПК «ТЕХМАШ» Александр Кочкин.

В настоящее время на вооружении российской армии состоят автоматические гранатометы двух моделей – 30-миллиметровые АГС-17 «Пламя» и АГС-30. В скором времени пехотинцы получат новейшую разработку в области отечественного гранатометного вооружения – комплекс 6С19 «Балкан» калибра 40 миллиметров, пишет ТАСС.

Новый проект появился еще в начале девяностых годов, но не был завершен до сегодняшнего дня. Гранатомет «Балкан» отличается от своих предшественников увеличенной дальностью стрельбы – более чем на 25%. Оружие в два раза превосходит по эффективности поражения целей. Гранатомет доказал свою эффективность в рамках государственных испытаний и прошел опытно-войсковую эксплуатацию.

Ранее в Сети опубликовали видео, на котором можно увидеть, как неокрашенный Су-57 ведет огонь из усовершенствованной автопушки ГШ-30-1 калибра 30 миллиметров по тренировочной цели. Федеральное агентство новостей описало реакцию американских аналитиков на «секретное оружие» российского истребителя. По их мнению, Су-57 может похвастаться не только этой модернизированной пушкой, но и целым арсеналом мощнейшего вооружения.