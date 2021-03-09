Ушел из жизни экс-начальник Нахимовского училища Александр Букин

Санкт-Петербург, 9 марта. Бывший начальник Нахимовского военно-морского училища, контр-адмирал в отставке Александр Букин скончался на 68-м году жизни после борьбы с болезнью.

Моряк-подводник Александр Букин скончался 8 марта в Клинической больнице № 122 им. Л. Г. Соколова. По данным местных СМИ, точная причина смерти не разглашается, но известно, что в последние годы покойный боролся с серьезным заболеванием. Кончину контр-адмирала подтвердил председатель совета Клуба подводников Игорь Курдин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Букин родился в Московской области, но после переехал в Ленинград. Он закончил Высшее военно-морское училище подводного плавания в Ленинграде (ныне Санкт-Петербургский военно-морской институт) и отправился служить в Северном флоте. С 2001 года он возглавлял Нахимовское военно-морское училище. Рапорт об увольнении он написал спустя шесть лет.

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